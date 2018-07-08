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الأحد، 08 يوليه 2018 08:49 م
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جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية والهواتف المحمولة

الأحد، 08 يوليه 2018 06:06 م
جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية والهواتف المحمولة جانب من المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث الميناء من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية والهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.

 

اشتبه رجال الجمارك بميناء سفاجا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى فى الراكب ا . ع . م بترك حقائبه داخل الأتوبيس الداخلى الذى ينقل الركاب من الباخرة لصالة التفتيش ثم نزل ودخل الصالة دون حقائبه وتابع الأتوبيس وعقب خروجه من صالة التفتيش قام بركوب الأتوبيس مرة أخرى للوصول لمحطة موقف الأتوبيسات المغادرة للمحافظات داخل الميناء وعقب وصول الأتوبيس للمحطة حاول أخذ الحقائب إلا أن رجال الجمارك الذين كانوا يتابعونه طلبوا تفتيش الحقائب فتبين وجود 24 هاتف آيفون و4689 علبة أدوية بشرية متنوعة مخفاة داخل أمتعته الشخصية وبلغت التعويضات المستحقة 453 ألفا و200 جنيه.

 

وفى نفس الأتوبيس وبنفس الطريقة حاول الراكب ا . ب . أ ترك حقائبه داخل الأتوبيس ودخل الصالة بدونها، أيضا وعند محاولته أخذها فى موقف الأتوبيسات فتبين وجود 5817 علبة حقن وأدوية بشرية متنوعة مخفاة داخل أمتعته الشخصية، وبلغت التعويضات المستحقة 321 ألفا و600 جنيه.

 

وتم الضبط بلجنة مكونة من محمد يحيى مدير إدارة تفتيش الركاب وعبد الرازق على مدير التعريفة وفخرى محمد حمدان ومدحت على أحمد مأمور ووائل محمد كمال الدين الشربينى مأمورى الجمرك وياسر عز العرب ومحمود عبدالوهاب شئون قانونية.

 

قرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى برقم 257 و258 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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