تنفيذ 861 حكما وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا منها 633 حكمًا جزئيا و38 حكما مستأنفا و163 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و24 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 12900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 107 متهمين هاربين محكومًا عليهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.