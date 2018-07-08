تنفيذ 6142 حكما قضائيا بينها 3 هاربين من مؤبد فى حملة أمنية بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية المكبرة، حيث تم تنفيذ 6142 حكما قضائيا، بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 12 سلاح نارى، و42 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالتعديات والإشغالات بالميادين والشوارع، التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات لاقانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.