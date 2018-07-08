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الأحد، 08 يوليه 2018 05:24 ص
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تموين الجيزة تعقد اجتماعا اليوم مع مسئول نظم المعلومات لبحث إضافة المواليد

الأحد، 08 يوليه 2018 05:00 ص
تموين الجيزة تعقد اجتماعا اليوم مع مسئول نظم المعلومات لبحث إضافة المواليد بطاقات التموين
كتب إبراهيم سالم
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أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه سيتم عقد اجتماع، اليوم الأحد، مع اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، لمناقشة مشكلة البطاقات التموينية بالمحافظة والتي تنوعت ما بين الحذف العشوائي وتأخر إصدار بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك استخراج البطاقات الجديدة.

وأضاف "كامل" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مكاتب التموين بالمحافظة انتهت الخميس الماضي من توزيع 4500 بطاقة تموينية تم طباعتها وفقا للطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني الحالى للبطاقات لا يوجد به خدمة إضافة المواليد بمكاتب التموين، نظرا لتوقف إضافة المواليد  خلال الفترات الماضية، وبالتالى سيتم مخاطبة الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات لتسجيل إضافة المواليد  ضمن المنظومة اعتبارا من الأسبوع بعد المقبل.


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