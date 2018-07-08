تعيين خدمات أمنية بقرية المساندة بالعياط بعد مقتل شاب وإصابة عمه فى مشاجرة

ذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تعيين خدمات أمنية بقرية المساندة بالعياط، التى شهدت مساء اليوم الأحد مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب وإصابة عمه.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العينى لاسعافه.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المساندة بالعياط، انتهت بمقتل شاب وإصابة عمه.



فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتبين اعتدائه على المجنى عليهما خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم.