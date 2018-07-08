تعرف على رسائل الصبية التايلانديين المحاصرين لذويهم من داخل كهفهم

كتبت ريم عبد الحميد

مع بدء محاولات إنقاذ الصبية التايلانديين المحاصرين داخل أحد الكهوف التى غمرتها المياه قبل أسبوعين، نشرت مجلة "تايم" بعض من الرسائل المكتوبة التى كتبها الصبية الإثنى عشر الذين ظلوا داخل أحد الكهوف مع مدربهم لكرة القدم تسعة أيام قبل أن تعثر عليهم قوات الإنقاذ.

وكتب أحد مسئولى البحرية التايلاندية على مجموعة صغيرة من الأوراق الملوثة بالطمى والتى سلمها أحد الغواصين " الأطفال يقولون لا تقلقوا .. الجميع أقوياء ولديها قائمة طويلة من الطعام الذى يرغبون فى أكله عندما يخرجون". ويطلبون من معلميهم إلا يكلفونهم بفروض منزلية كثيرة عندما يعودون.

وتقود البحرية التايلاندية جهود الإنقاذ الحثيثة لإطلاق سراح الطبية التى تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عام مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما، وقام الفريق بكتابة رسالة شخصية طمأنوا فيها عائلاتهم بأنهم فى روح معنوية جيدة.

فقال نيك، البالغ من العمر 15 عاما "أحبك يا أمى، أحبك يا أبى وأخى أيضا.. عندما أخرج أريد الذهاء لحفل شواء". أما بيو البالغ من العمر 14 عاما، فكتب يقول: "لا تقلق.. لقد اختفيت فقط لأسبوعين.. سأسعدك فى محلك كل سوم، سأسرع خارجا من هنا".

وقال مسئول محلى فى تايلاند، اليوم الأحد، إن أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف تم إنقاذهما بعد أكثر من 15 يوما داخل الكهف الذى غمرته المياه.

وبدأت السلطات فى إقليم تشيانج راى شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر اليوم، لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيا ومدربهم.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة فى تشيانج راى وهو أحد أفراد فريق الإنقاذ لرويترز "أخرجنا اثنين. هما الآن فى مستشفى ميدانى قرب الكهف... نجرى لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانج راى بعد".