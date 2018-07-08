تضارب التصريحات بشأن الإعلان عن فريق تفاوضى لتشكيل الحكومة العراقية

بغداد أ ش أ

تضاربت التصريحات والبيانات بشأن الإعلان عن فريق تفاوضى، من قبل الكتل السنية العراقية بشأن تشكيل الحكومة.

فقد أعلن مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبورى - فى بيان - أن زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا اجتماعا فى منزله، حيث تدارست فيه الاوضاع السياسية الراهنة، وتم الاتفاق لاختيار فريق تفاوضى موحد حول تشكيل الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة.

يأتى ذلك فيما أوردت (قناة السومرية نيوز) العراقية الليلة بيانا عن القيادى فى تحالف القوى السنى محمد الحلبوسى أعلن فيه أنه لا يوجد حتى الآن أى تحالف بين الكتل السنية.

وأوضح الحلبوسى أن اجتماع القوى السينة اليوم كان تداوليا، وتم فيه استعراض جملة من اللقاءات مع الكتل السياسية الاخرى.

وقد أكد بيان الجبورى - فى السياق ذاته - أنه تم الاتفاق أيضا على المضى بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل الى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الازمات والمشاكل.

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 12 مايو الماضى لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.