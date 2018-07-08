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تصديرى الملابس الجاهزة يبحث التعاون مع مجلس المنسوجات الصناعية الهندى

الأحد، 08 يوليه 2018 11:37 م
تصديرى الملابس الجاهزة يبحث التعاون مع مجلس المنسوجات الصناعية الهندى محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة
كتب إسلام سعيد
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عقد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، اليوم الأحد، اجتماعاً مع المجلس الترويجى لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال تبادل المعلومات وسلاسل الإمداد والتعليم الفنى وأحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة فى القطاع وذلك بالتعاون مع غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وذلك بحضور عدد 23 شركة من أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وأوضح المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موجها الدعوة للجانب الهندى لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول كالكوميسا والكويز من جانبه أكد فينود بهادى المستشار التجارى بالسفارة الهندية بالقاهرة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتى توجت بزيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للهند فى عامى 2015، و2016.

حيث اكد الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبلغ حجم الاستثمارات الهندية بمصر نحو 3 مليارات دولار كما يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة فى السوق المصرى نحو 50 شركة. على سبيل المثال شركه فلوستى اباريلز وشركه امبى للملابس الجاهزة وأضاف لدينا استثمارات فى مجال الغزول والقطن ونسعى للتوسع فى مجال الملابس الجاهزة، داعيا الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى مزيد من التعاون مع الجانب الهندى.

من جانبه أوضح روناك روغانى نائب رئيس المجلس الترويجى لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندية أن صناعة المنسوجات من الألياف الصناعية تتزايد بوتيرة سريعة والتى تمثل نحو 73% من المنسوجات على مستوى العالم، وحوالى 17% من حصة الهند فى صادرات المنسوجات الإجمالية حيث تحتل الهند المرتبة السادسة فى الدول المصدرة للالياف الصناعية على مستوى العالم. ووجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة فى فاعليات الدورة الثانية لمعرض "source india 2018" والمزمع عقده فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل، بمدينة سورات الهندية والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن المعرض سيتيح عرض منتجات من الأقمشة والغزول والإكسسوارات الجديدة وأحدث الابتكارات وخطوط الموضة العالمية وكافة الخامات لمصدرى الملابس الجاهزة بمشاركة ما يقرب من 200 شركة هندية.


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