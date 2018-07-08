تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالمنوفية

كما تمكنت الحملة من فحص 9 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها علي مواد متفجرة.
وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية "تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية، 5 قرارات تعد على منافع الرى، و4 قرارات تعد على منافع السكة الحديد"، بإجمالي مساحة 14282مترا تقريباً .
ونفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة والتى أسفرت عن فحص 10مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 44 شخصا جنائيا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، كما تم فحص 34 شقة مفروشة و82 شخصا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائي"، وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .
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