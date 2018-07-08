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تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالمنوفية

الأحد، 08 يوليه 2018 10:59 ص
تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 1382مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 45 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و122 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات  نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 991 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من فحص  9 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها علي مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء  أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية، والتى  أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية "تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية، 5 قرارات تعد على منافع الرى، و4 قرارات تعد على منافع السكة الحديد"،  بإجمالي مساحة 14282مترا تقريباً .

ونفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف  اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد  سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة والتى أسفرت عن فحص 10مزارع بطريق  الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 44 شخصا جنائيا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، كما  تم فحص 34 شقة مفروشة و82 شخصا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائي"، وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6  قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 

 


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