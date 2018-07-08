تحرير 1382 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير 1382مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 45 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و122 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 991 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.