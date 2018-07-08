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الأحد، 08 يوليه 2018 01:58 م
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تأجيل إعادة محاكمة سائق بتهمة اغتصاب سورية لـ 14 أكتوبر

الأحد، 08 يوليه 2018 12:56 م
تأجيل إعادة محاكمة سائق بتهمة اغتصاب سورية لـ 14 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل إعادة محاكمة سائق تاكسى وصديقه لاتهامهما بخطف فتاة سورية، وتناوب اغتصابها داخل شقته بالمقطم لجلسة 14 أكتوبر للاطلاع.
 
يذكر أن المحكمة قضت غيابيا على المتهم بالإعدام شنقا قبل أن يسلم نفسه ويتخذ محاميه إجراءات إعادة محاكمته. 

تعود أحداث الواقعة عندما استوقفت المجنى عليها "ربة منزل" سورية الجنسية سيارة تاكسى من منطقة الدقى لتوصيلها إلى مول شهير بمدينة نصر، وأثناء سير المتهم استغل جهل المجنى عليها بالطرق وتوجه بها إلى منطقة المقطم ثم أشهر سلاحا أبيض فى وجهها وطلب منها الصعود إلى شقة صديقه الذى اتصل به لمشاركته فى اغتصابها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق التاكسى وصديقه تناوبا اغتصاب المجنى عليها لمدة يومين حتى استغلت المجنى عليها خروج السائق وغافلت صديقه وتمكنت من الهرب ثم توجهت إلى قسم شرطة المقطم، وحررت محضرا بالواقعة وهى فى حالة إعياء شديدة، وأدلت بأوصاف المتهمين وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعى الذى أثبت فى تقريره تعرضها للاغتصاب بعنف لتأمر النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية التى أصدرت قرارها المتقدم.

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