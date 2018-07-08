بث مباشر لعملية إنقاذ فريق كرة القدم المحتجز فى كهف تايلاند

يقدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لعملية إنقاذ فريق كرة القدم التايلاندى المحاصر فى كهف بإقليم تشيانج راى فى تايلاند، حيث حوصر فريقًا لكرة القدم مكون من 12 تلميذًا ومدربهم داخل الكهف.

وتشارك فى عمليات الإنقاذ طائرات هليكوبتر تأهبت للمشاركة فى اخراج الأطفال ومدربهم من داخل الكهف، فيما أعلنت السلطات التايلاندية، أن عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر بدأت اليوم الأحد لإخراج المحاصرين مع توقع خروج أول الناجين بعد 11 ساعة.

وسيحاول 13 غواصا أجنبيا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلانديةـ إخراج الأطفال، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه فى مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضى، بينما قال أحد قادة الجيش المشاركين فى العملية إنها قد تستمر 3 أو 4 أيام بحسب ظروف الطقس فى المنطقة.