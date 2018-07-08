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الأحد، 08 يوليه 2018 02:59 ص
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انفجار يستهدف قياديا عشائريا شمال العاصمة العراقية بغداد

الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 ص
انفجار يستهدف قياديا عشائريا شمال العاصمة العراقية بغداد جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن انفجار وقع شمالى العاصمة بغداد استهدف قياديا فى الحشد العشائرى.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء السبت، قرب منزل قيادى فى الحشد العشائرى ضمن قضاء التاجي؛ ما أسفر عن إصابته وأحد مرافقيه بجروح خطيرة.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.

 


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