الهجوم على مدينة أفغانية بقذائف هاون خلال انعقاد مؤتمر بمشاركة وزير الدفاع

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأحد، أن مدينة غزنى بجنوب شرق البلاد تعرضت خلال الساعات الماضية لهجوم بقذائف الهاون، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر أمنى رفيع المستوى.

وأفادت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية بأن الحادث وقع بالتزامن مع مشاركة وزير الدفاع الأفغانى طارق شاه بهرامى ونائب وزير الداخلية وغيرهما من المسئولين المهمين فى مؤتمر أمنى بالمدينة.

بدوره، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال محمد ردمانش الحادث، وقال إن قذيفة هاون سقطت بعيدا عن مقر مجمع الحكومة الإقليمية بمدينة غزنى، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات أو خسائر بين صفوف أفراد الأمن أو المدنيين.

ولم تعلن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية من بينها حركة طالبان المسلحة حتى الآن أى تعليقات حول الهجوم.