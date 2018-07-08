الملحق العسكرى المصرى بالكويت: فتح باب التسجيل للشباب المتخلف عن التجنيد

الكويت(أ ش أ)

أعلن مكتب الملحق العسكرى المصرى فى الكويت، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للشباب المصرى بالكويت، ممن تخلفوا عن التجنيد وبلغوا سن الـ 30 عاما، حتى يتسنى للمكتب، التصديق على حضور لجنة إنهاء المواقف التجنيدية من مصر إلى الكويت خلال عام 2019، لانهاء المواقف التجنيدية لهم.

وأوضح المكتب، فى بيان، أنه سيتم التسجيل بالبيانات الآتية من واقع أصل الأوراق، وتشمل الإسم رباعى، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية، أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة، وجهة استخراجها - الرقم القومى.

وأضاف أنه يمكن لأسر شباب التجنيد فى مصر، التقدم بتلك البيانات إلى إدارة التجنيد والتعبئة؛ لإيضاح الموقف التجنيدى للشاب، قبل سفر اللجان، لإخطار شباب التجنيد بالكويت، بالمستندات المطلوبة لكل حالة طبقا لموقفها، لافتا إلى أن مواعيد العمل يوميا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، عدا يومى الجمعة والسبت .