المجلس الأعلى بمستشفيات جامعة الأزهر يبحث خطته للمساهمة فى "التأمين الصحى"

كتب لؤى على

عقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، اجتماعا طارئا ضم عمداء ووكلاء كليات طب البنين والبنات إضافة لمديرى المستشفيات الجامعية لمناقشة ملابسات حادث مستشفى الحسين الجامعى والوقوف على الخدمات المقدمة بالمستشفيات ووضع خطط تأمينية مستقبلية لتفادي مثل هذه الحوادث.

وناقش رئيس جامعة الأزهر ،خلال الاجتماع - كيفية مساهمة المستشفيات الجامعية في تنفيذ المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس السيسي أول أمس وخطة المستشفيات الجامعية في المساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الكبري خلال الفترة المقبلة مع دراسة احتياجات المستشفيات من المستلزمات لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى أنه سيقوم بالتواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لوضع رؤية مشتركة لتنفيذ الخطة القومية للرئيس السيسي والخدمات التي من الممكن أن تساهم بها مستشفيات جامعة الأزهر وأساتذة الجامعة في كليات الطب.

وشدد المحرصاوي أن العمل يجري علي قدم وساق بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية التي تقدم كافة الدعم لافتتاح مستشفي جامعة الأزهر التخصصي الجديد التي تعد من أكبر المستشفيات علي مستوي المنطقة مقامة علي ٢٥ فدانا وسعتها ألف سرير لتقديم الخدمة الطبية التي تليق بالمريض المصري.

وقدم رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتقديمهما كافة وسائل الدعم بعد حادث مستشفي الحسين أمس وقيامهما بالإطمئنان على حالات المصابين، وعملية الإخلاء للمسشفيات المجاورة لحين الإنتهاء بشكل كامل من توابع الحريق.

وثمن حرص الوزيرة إرسال فريق طبى من وزارة الصحة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة إذا كان هناك احتياج، وحرص الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية لخدمة المريض المصري.