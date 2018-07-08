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القومى لحقوق الإنسان يختتم دورته التدريبية حول الكتابة المرتكزة على الأدلة

الأحد، 08 يوليه 2018 12:16 م
القومى لحقوق الإنسان يختتم دورته التدريبية حول الكتابة المرتكزة على الأدلة محمد فايق - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد
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اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان، دورته التدريبية "حول الكتابة المرتكزة على الأدلة" والتى تأتى ضمن برنامج دعم القدرات المؤسسية للمجلس واستهدف التدريب الباحثين بوحدات ولجان وعددهم (23 باحثا) وشارك فى التدريب مجموعة متميزة من المدربين المعتمدين.

 

وقال المجلس فى بيان له، إن المحتوى التدريبى للدورة التى استمرت لمدة أربعة أيام متتالية شمل العديد من الموضوعات منها مقدمة عن كتابة أهداف وعناصر التقارير وكتابة ورقة مقترح لنشاط وكتابة التقارير باستخدام النتائج والمؤشرات وكتابة التقارير باستخدام التفكير المنطقى وكتابة التقارير بمنهجيات فنية.

 

وأضاف المجلس، أن هذه الدورة التدريبية تأتى ضمن برنامج دعم القدرات المؤسسية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يتضمن خمس دورات تدريبية للباحثين حول المعارف والمهارات وآليات ووسائل التنفيذ الفضلى بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

 

وذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه فى ختام الدورة التدريبية اتفق المشاركون على ضرورة تكثيف الدعم الفنى للاستفادة من الخبرات والمعلومات التى تساهم فى تنمية مهارات العاملين بالمجلس بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة من حماية وتعزيز لحقوق المواطنين .


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