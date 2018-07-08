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القبض على 3 أشقاء لاتهامهم بقتل حارس عقار بالبساتين

الأحد، 08 يوليه 2018 02:12 م
القبض على 3 أشقاء لاتهامهم بقتل حارس عقار بالبساتين حبس -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، برئاسة المقدم على فيصل، من القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل خفير خاص بإحدى العقارات بدائرة القسم.

كان أهالى مدينة البساتين تمكنوا من الإمساك بثلاثة أشقاء عقب قتلهم خفير عقار وبحوزتهم بندقية خرطوش وإخطار القسم.

على الفور انتقل الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين وهم "ك.ع" وشقيقه "ي" عامل زجاج، وشقيقه "ا" مسجل خطر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من الحارس وسكان العقار الذين اعتدوا على شقيقهم أمام العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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