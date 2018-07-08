القبض على سمكرى أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "سعيد م س" 40 سنة، سمكرى، أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة ملكه بالمنطقة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

باستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 2×1 متر بعمق 2 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور مياه، مقطف، سلم خشبى، 3 جردل، حبل، كشاف اناره.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.