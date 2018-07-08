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الأحد، 08 يوليه 2018 12:18 م
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"القاهرة": طرح 392 محلا لـ"الانتفاع" بالأسمرات فى مزاد علنى لأبناء الحى فقط

الأحد، 08 يوليه 2018 11:18 ص
"القاهرة": طرح 392 محلا لـ"الانتفاع" بالأسمرات فى مزاد علنى لأبناء الحى فقط حي الاسمرات
كتب سيد الخلفاوى
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أكد حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، أنه جارى طرح 392 محل الكائنين بحى الأسمرات، فى مزاد علنى لأبناء الأسمرات فقط بحق انتفاع، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع الأحياء لتوفير محال للعد المتبقى من أصحاب المحال الذين انتقلوا للسكن بحى الأسمرات.

وأضاف رئيس حى الأسمرات، لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم السماح بفتح محال حدادة أو سمكرة أو ميكانيكا أو غيرها من الأنشطة الغير مناسبة للمنطقة، على أن يتم فتح مثل هذه الأنشطة خارج الحى خاصة أن عدد كبير من سكان الحى كانوا يعملون فيها.

وأشار رئيس الحى إلى أن الحى استقبل حتى الأن 10 ألاف و600 أسرة حتى الأن وتبقى تسكين 400 وحدة ويكتمل تسكين الحى بالكامل خلال أيام، مشيرا إلى أنه يستقبل الأسر يوميا من أحياء القاهرة.

 
 

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