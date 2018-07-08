"الصحفيين" تعلن مكرم محمد أحمد بموعد مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا

كتب محمد السيد

أكد حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت إعلانا إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بموعد التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا، وذلك عقب إخطار المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للنقابة.

وأضاف حاتم زكريا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقيب عبد المحسن سلامة وسيد أبو زيد المستشار القانونى للنقابة ومن يرغب من مجلس النقابة سيحضرون مع مكرم محمد أحمد التحقيقات.

وكانت نقابة الصحفيين تلقت، اليوم الأحد، إخطارا رسميا من المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا جاء فيه أنه إيماء إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 987 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وإلى خطابكم الوارد إلينا بشأن التماس الموافقة على تأجيل التحقيق مع الصحفى مكرم محمد أحمد إلى يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو الجارى.

وتابع الاخطار: "يرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بالمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بجلسة التحقيق فى القضية عاليه صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو بمقر النيابة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس" .

وكان النائب العام قد أمر أمس السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها التصرف فيه.