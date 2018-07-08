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"الصحفيين": إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب

الأحد، 08 يوليه 2018 02:18 م
"الصحفيين": إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
القاهرة (أ ش أ)
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قرر أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب والتطوير، إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة وأبنائهم من أية رسوم خاصة بأنشطة اللجنة.

وأوضح عبد المجيد، فى بيان اليوم الأحد، أن الإعفاء من الرسوم يشمل الدورات الخاصة بتطوير الأداء المهنى أو اللغات التى تنظمها اللجنة وما يستجد من دورات، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها لعودة نقابة الصحفيين لدورها الخدمى.

وقال عبد المجيد إن القرار جاء انطلاقا من قناعته بمسؤولية النقابة عن خدمة الزملاء كافة، والمتعطلين خاصة، ودعمهم بكل السبل لحين توفير فرص عمل مستقرة لهم.

 


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