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الأحد، 08 يوليه 2018 08:49 م
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السيطرة على حريق 4 منازل وتفحم محتوياتها والأجهزة المنزلية دون مصابين بإسنا

الأحد، 08 يوليه 2018 06:41 م
السيطرة على حريق 4 منازل وتفحم محتوياتها والأجهزة المنزلية دون مصابين بإسنا حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق إندلع فى 4 منازل بمدينة إسنا، مما أسفر عن تفحم محتويات المنازل دون خسائر فى الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب النيران فى 4 منازل فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف للسيطرة علي الحريق، وتبين أن النيران أسفرت عن تفحم 4 مطابخ وجهازى عروستين وأجهزة منزلية وكميات من القمح وآثاث المنازل، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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