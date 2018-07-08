السيسي يبحث فى اجتماع موسع خطوات تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصحيح العوار فى نظام العلاج الطبى القائم بالدولة، مشيراً إلى أهمية مشروع التأمين الصحى الجديد الكبيرة للشعب المصرى الذى يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.

وشدد الرئيس السيسى- خلال اجتماعه اليوم، الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية- على تجهيز المستشفيات النموذجية فى المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات فى عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبى لفيروس "سى" فى أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلا عن إتمام الفحص الطبى للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة فى المدارس.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع أيضاً بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.

كما أمر بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الجديد.

وأضاف أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل والذى أمر السيد الرئيس بإطلاقه منذ أيام.

وذكر السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث عرض السيد وزير المالية الجانب المالى للمشروع وسبل تمويله، وعرض السيد وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.

كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية فى محافظة بورسعيد التى سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.