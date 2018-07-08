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الأحد، 08 يوليه 2018 08:07 م
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السعودية تدين الهجوم الإرهابى لدورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى

الأحد، 08 يوليه 2018 07:24 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابى لدورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى الجيش التونسى
الرياض (أ ش أ)
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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، اليوم الأحد ، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى فى ولاية جندوبة التونسية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد المصدر - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

 


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