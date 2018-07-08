السعودية تدين الهجوم الإرهابى لدورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، اليوم الأحد ، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى فى ولاية جندوبة التونسية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
وأكد المصدر - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة لهذه الأعمال الجبانة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
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