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السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولى حول السلام فى أفغانستان

الأحد، 08 يوليه 2018 03:05 م
السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولى حول السلام فى أفغانستان الأمين العام للتعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
الرياض (أ ش أ)
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أكملت المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى استعداداتهما لاستضافة "المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار فى جمهورية أفغانستان" الذى تستضيفه المملكة فى جدة ومكة المكرمة يومى 10 و11 يوليو الجارى .

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - عالياً الجهود التى بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسبل توفير جميع وسائل الراحة لإقامة هذا المؤتمر المهم، الذى يحضره أصحاب الفضيلة العلماء من أقطار العالم الإسلامي.

ويهدف المؤتمر الذى سيحضره قادة علماء الدين فى أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم إلى المساعدة فى جهود تحقيق السلام والاستقرار فى أفغانستان وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف فى جميع أشكالهما ومظاهرهما، وذلك فى إطار تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.

وستلقى فى جلسة افتتاح المؤتمر التى ستقام فى قصر المؤتمرات بجدة, كلمات افتتاحية للمملكة العربية السعودية - مستضيفة المؤتمر، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية أفغانستان، إضافة إلى كلمة لممثل العلماء.

 


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السعودية تستضيف مؤتمرا دوليا للعلماء المسلمين لبحث سلام واستقرار أفغانستان

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