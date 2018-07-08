الرئيس الكورى الجنوبى يبدأ جولة خارجية تشمل الهند وسنغافورة

سول (أ ش أ)

توجه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم "الأحد" إلى الهند لأول مرة منذ توليه منصبه فى زيارة تستمر لمدة 4 أيام ومنها سيتوجه إلى سنغافورة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن زيارة مون للهند تأتى بناء على دعوة وجهها له رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، ومن المقرر أن تعقد القمة بينهما بعد غد (الثلاثاء) وسيناقشان خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز التجارة الثنائية..كما سيلتقى الرئيس الكورى الجنوبى بنظيره الهندى رام نات كوفيند ويحضر منتدى اقتصاديا مشتركا.

وسيغادر مون الهند يوم الأربعاء المقبل متجها إلى سنغافورة فى زيارة لمدة 3 أيام يلتقى خلالها برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لى حسين لونج لتقييم نتائج التعاون ومناقشة سبل تمكين التعاون المستقبلى بين البلدين.

كما سيلقى الرئيس الكورى الجنوبى محاضرة خاصة حول جهود سول فى النزع النووى لكوريا الشمالية وتحقيق سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وتهدف الزيارتان إلى الترويج للسياسة الجنوبية الجديدة التى تسعى لتعزيز وتحسين علاقات سول الدبلوماسية والاقتصادية مع جاراتها الآسيوية وخاصة الهند والدول العشرة أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وسيعود الرئيس الكورى الجنوبى لبلاده يوم الجمعة المقبل.