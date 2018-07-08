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الأحد، 08 يوليه 2018 04:22 م
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الرئيس الأفغانى يتعهد بالقضاء على أنشطة الجماعات المسلحة فى البلاد

الأحد، 08 يوليه 2018 03:50 م
الرئيس الأفغانى يتعهد بالقضاء على أنشطة الجماعات المسلحة فى البلاد الرئيس الأفغانى محمد شريف عبدالغنى
كابول (أ ش أ)
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شدد الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى اليوم "الأحد" على ضرورة القضاء على أنشطة الجماعات المسلحة فى البلاد.

وقال عبد الغنى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إنه يجب على المسلحين تبنى نهج مسؤول أو ستعمل الحكومة الأفغانية على تقييد أنشطتهم، مشيرًا إلى أن شرعية النظام الأفغانى تعتمد على السيطرة الشرعية على السلطة وأن الحكومة لها الحق فى السيطرة الكاملة على السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أوضح الرئيس الأفغانى أنه سيتم تنظيم الانتخابات فى ضوء دستور البلاد، قائلا "إن الانتخابات حق للشعب ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل العادل للشعب فيها".

وأضاف أن سياسة الحكومة الافغانية تركز على تنمية الدولة، مع استبعاده النهج العاطفى أثناء اتخاذ القرارات الرئيسية، وتعهد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ثقافة احتكار السلطة والمناصب الحكومية.

 


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