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الداخلية تطلق المبادرة الثانية"كلنا واحد"..ومساعد الوزير:للتصدى لجشع التجار

الأحد، 08 يوليه 2018 01:55 م
الداخلية تطلق المبادرة الثانية"كلنا واحد"..ومساعد الوزير:للتصدى لجشع التجار مبادرة كلنا واحد - صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أطلقت الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، المبادرة الثانية "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، ولمواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
 
وقال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن الوزارة أطلقت مبادرة "كلنا واحد " لتخفيض الأسعار وحماية البسطاء ومحدودى الدخل من جشع التجار.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"،على هامش جولته بأحد السلاسل الغذائية بالقاهرة الكبرى، أن هناك اهتمام بالبسطاء ومحدودي الدخل وتوفير متطلباتهم بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتابع مدير شرطة التموين، هدفنا التأكد من وجود السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وهناك توسع في المبادرة خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت سلاسل جديدة رغبتها في الانضمام لهذه المبادرة.

وجاء ذلك بعد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تهدف لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الغذائية للبسطاء، والتي أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين.

 
ياتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية باضطلاع أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين تزامناً مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
 
وأعرب المواطنون عن تقديرهم لتلك المبادرة، وحرص وزارة الداخلية المستمر لتخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة توافر السلع.
 
 
 

 


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