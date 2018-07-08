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التحقيق مع عاطل انتحل صفة موظف حكومى للنصب على المواطنين بالعجوزة

الأحد، 08 يوليه 2018 11:45 ص
التحقيق مع عاطل انتحل صفة موظف حكومى للنصب على المواطنين بالعجوزة حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة العجوزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه  بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، والنصب على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية ،  ورود معلومات  لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام  " رجب. ر" بانتحال صفة موظف بجهة حكومية، للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل  ذلك.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم ، أثناء تواجده بمكتب مستأجر بالعجوزة، وبحوزته 3 كارنيهات مزورة تحمل بياناته وصورته الشخصية يفيد كونه موظف بإحدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 20 جواز سفر لضحاياه، وكمية من الأوراق والمستندات والمؤهلات العلمية خاصة بضحاياه،  وكمية من إيصالات استلام النقود تفيد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، ومبلغ 31 ألف جنيه.

وبسؤال بعض ضحاياه حال تواجدهم بالمكتب أثناء ضبط المتهم، أقروا بتعرفهم عليه من خلال إحدى صفحات الإنترنت وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج.


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