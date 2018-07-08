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التحريات تبرئ عامل ووالدته وشقيقته من "سقوط زوجته من النافذة" بكرداسة

الأحد، 08 يوليه 2018 12:25 م
التحريات تبرئ عامل ووالدته وشقيقته من "سقوط زوجته من النافذة" بكرداسة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن تحريات المباحث فى حادث سقوط ربة منزل من الطابق الثانى أثناء هروبها من نافذة شقتها بكرداسة، هربا من تعذيب زوجها ووالدته وشقيقته لها، كشفت عن عدم تسببهم فى سقوطها.

وأضاف المصدر أن التحريات توصلت إلى أن المصابة أثناء هروبها باستخدام ربط ملاءة سرير بالنافذة، وأثناء محاولة التعلق بها للنزول، اختل توازنها وسقطت أرضا، مما أسفر عن إصابتها بكسر بالحوض والذراع الأيمن، واستنادا إلى تحريات المباحث أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين.

كان تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وصول "ع.إ" ربة منزل إلى مستشفى قصر العينى، مصابة بكسر بالحوض والذراع الأيمن، وبسؤالها ذكرت للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن زوجها "م.ع" عامل، ووالدته "ر.ز" وشقيقته "ه"، تعدوا عليها بالضرب، واستولوا على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى، ثم احتجزوها بالشقة بسبب خلافات عائلية.

وأضافت أنها غافلتهم ثم ربطت ملاءة سرير بنافذة غرفة النوم، وحاولت استخدامها فى الهرب، إلا أنها سقطت من الطابق الثانى مما أسفر عن إصابتها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا اقوال المصابة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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