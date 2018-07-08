التحالف العربى يصدر 8 تصاريح جديدة لسفن متجهة للموانئ اليمنية

صنعاء (أ ش أ)

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن إصدار تصاريح جديدة لعدد من السفن الإغاثية المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وقال التحالف العربى ، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة فى طريقها إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربى لليمن.

وأفاد التحالف العربى بوجود 4 سفن بميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها ، فى حين تنتظر 4 سفن أخرى السماح لها بالدخول إلى الميناء.

وأكد التحالف دخول سفينة "فولك بيوتي" إلى ميناء الحديدة بعد 23 يوما من التعطيل المتعمد من قبل ميليشيات الحوثى الإنقلابية.