التحالف العربى يصدر 8 تصاريح جديدة لسفن متجهة للموانئ اليمنية

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن إصدار تصاريح جديدة لعدد من السفن الإغاثية المتجهة إلى الموانئ اليمنية.
وقال التحالف العربى ، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة فى طريقها إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربى لليمن.
وأفاد التحالف العربى بوجود 4 سفن بميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها ، فى حين تنتظر 4 سفن أخرى السماح لها بالدخول إلى الميناء.
وأكد التحالف دخول سفينة "فولك بيوتي" إلى ميناء الحديدة بعد 23 يوما من التعطيل المتعمد من قبل ميليشيات الحوثى الإنقلابية.
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