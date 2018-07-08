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الأحد، 08 يوليه 2018 08:07 م
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التحالف العربى يصدر 8 تصاريح جديدة لسفن متجهة للموانئ اليمنية

الأحد، 08 يوليه 2018 07:14 م
التحالف العربى يصدر 8 تصاريح جديدة لسفن متجهة للموانئ اليمنية قوات التحالف العربى
صنعاء (أ ش أ)
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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن إصدار تصاريح جديدة لعدد من السفن الإغاثية المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وقال التحالف العربى ، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة فى طريقها إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربى لليمن.

وأفاد التحالف العربى بوجود 4 سفن بميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها ، فى حين تنتظر 4 سفن أخرى السماح لها بالدخول إلى الميناء.

وأكد التحالف دخول سفينة "فولك بيوتي" إلى ميناء الحديدة بعد 23 يوما من التعطيل المتعمد من قبل ميليشيات الحوثى الإنقلابية.  

 


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