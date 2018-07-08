video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: مقتل 341 عنصرا من المليشيا الحوثية خلال 72 ساعة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:00 ص
التحالف العربى: مقتل 341 عنصرا من المليشيا الحوثية خلال 72 ساعة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مقتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال التحالف - طبقا لقناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة - إن الجيش الوطنى اليمنى وبدعم من التحالف مستمر فى التقدم فى كافة الجبهات، مضيفا أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعده تحت ضغط عملياتى متزامن من التحالف.

وأوضح أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع فى مديريتى حيدان ورازح بصعدة، مشيرا إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة، مؤكدا أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثى لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

ويعد تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التى تتوالى خسائرها على الأراضى المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية فى تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع فى اليمن

تحالف دعم الشرعية

التحالف العربى

مقتل 341 عنصرا

المليشيا الحوثية

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة