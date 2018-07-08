التحالف العربى: مقتل 341 عنصرا من المليشيا الحوثية خلال 72 ساعة

عدن أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مقتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال التحالف - طبقا لقناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة - إن الجيش الوطنى اليمنى وبدعم من التحالف مستمر فى التقدم فى كافة الجبهات، مضيفا أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعده تحت ضغط عملياتى متزامن من التحالف.

وأوضح أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع فى مديريتى حيدان ورازح بصعدة، مشيرا إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة، مؤكدا أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثى لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

ويعد تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التى تتوالى خسائرها على الأراضى المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية فى تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.