البيئة تحبط عملية بيع طيور برية وتسلمها لحديقة الحيوان

كتبت أية دعبس

نجح قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، فى إحباط بيع 2 ببغباء بأحد محلات بيع طيور الزينة بالتجمع الأول بالتعاون مع قسم الشرطة التابع له وتسليمهما إلى حديقة الحيوان بالجيزة لتوفير الرعاية لهما، جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة جرائم الاتجار الغير المشروع في الحياة البرية.

وكان قد ورد شكوى إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة تفيد بوجود طيور برية مهربة من جنوب أفريقيا ويتم بيعها بأحد محلات بيع طيور الزينة بالتجمع الاول بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته و والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الإتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

وفور ورود الشكوى لقطاع حماية الطبيعة تم اتخاذ كافة الإجراءات وتشكيل لجنة للتوجه لمحل طيور الزينة المذكور بالشكوى بالتنسيق مع قسم شرطة التجمع الأول التابع له محل الشكوى حيث تبين من فحص المحل وتفتيشه وجود عدد 2 ببغاء من نوع مكاو و أمازون بدون أوراق رسمية او مستندات دالة على دخولهم البلاد بطريقة شرعية.

تم تحرير محضر بالواقعة و استلام الببغباءين وفحصهما والتأكد من سلامتهما وتوفير الرعاية لهم حتى تم نقلهم إلى حديقه الحيوانات بالجيزة وتسليمهما بمحضر استلام رسمي لتقديم الرعاية والاعاشه اللازمة لهما.

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة جرائم الاتجار الغير المشروع في الحياة البرية.



وزارة البية تحبط تهريب طيور برية



وزارة البية تحبط تهريب طيور برية



وزارة البية تحبط تهريب طيور برية