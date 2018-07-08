البابا فرنسيس يواسى مشجعى منتخب البرازيل بعد خروجه من كأس العالم

رويترز

خلال عظته، اليوم الأحد، رأى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أشخاصًا يرفعون علم البرازيل فى ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، فبادر بمواساتهم لخروج منتخب بلادهم من مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقامة فى روسيا.

وقال "أرى أعلاما برازيلية"، وتابع "كونوا أقوياء، ستكون هناك فرصة أخرى"، وأضاف البابا - وهو أرجنتينى - إنه يتابع مباريات كرة القدم باستمرار.

وكانت فازت البرازيل بكأس العالم لكرة القدم 5 مرات فى أكبر عدد من مرات الفوز بالمقارنة بأى دولة أخرى، فيما خسرت من بلجيكا 1 / 2 فى دور الثمانية فى المسابقة الحالية المقامة فى روسيا.