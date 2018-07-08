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الإمام الأكبر: الحوار بين الأديان يجب أن ينتقل من الإطار النظرى إلى العملى

الأحد، 08 يوليه 2018 02:49 م
الإمام الأكبر: الحوار بين الأديان يجب أن ينتقل من الإطار النظرى إلى العملى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أرشيفية
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الأحد، اللورد جورج كارى، رئيس أساقفة كانتربرى السابق، عضو مجلس اللوردات البريطانى.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يؤمن بأن الحوار بين الثقافات والأديان يجب أن ينتقل من الإطار النظري إلى التطبيق العملي في المجتمعات عن طريق إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم المبدعة في تعزيز قيم السلام والتعايش وكسر حدة التوتر بين أتباع الديانات حول العالم.

وأضاف فضيلته أن القيادات الدينية عليها واجب كبير في إصلاح الوضع الصعب الذى يعيشه العالم الآن جراء الحروب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وكنيسة كانتربرى مؤهلان للقيام بدور كبير فى إيجاد تفاهمات بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد رئيس أساقفة كانتربري السابق أن العلاقات الوثيقة بين الأزهر وكنيسة كانتربري كان لها دور مهم في مد جسور التواصل والحوار بين المؤسسات الدينية والمجتمعات فى الشرق والغرب، موضحًا أن مشاركة فضيلة الإمام الأكبر فى "منتدى شباب صناع السلام"، الذي يعقد خلال يوليو الحالى فى العاصمة البريطانية لندن، سيكون لها أثر كبير فى رفع وعى الشباب المشارك بأهمية صنع السلام حول العالم وتعميق رؤيتهم لمفاهيم التعايش السلمى والاندماج الإيجابى وقبول الآخر.


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