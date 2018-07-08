الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجبارى إلى 16 شهرا

(رويترز)

قالت وكالة أنباء الإمارات، إن الإمارات زادت مدة التجنيد الإجبارى لرجالها من 12 شهرا إلى 16 شهرا.

وقالت الوكالة "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية - عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التى أقرها القانون الاتحادى رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين "الذكور" من حملة شهادة الثانى عشر- الثانوية العامة- وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً".

وبدأت الإمارات التجنيد الإجبارى عام 2014 للرجال الإماراتيين. وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.

وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أو ما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهرا بدلا من 12 شهرا أما غير الحاصلين على هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.