الأردن و"العمل العربية" يبحثان التنمية والتشغيل وترتيبات المنتدى العربى الثانى

عمان (أ ش أ)

بحث وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، اليوم الأحد، الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال، وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، وترتيبات عقد المنتدى العربى الثانى "تمكين وتشغيل" الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغرفة صناعة الأردن فى عمان سبتمبر القادم.

وأكد مراد خلال اللقاء الذى جرى بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، دعم الحكومة ممثلة بوزارة العمل لمختلف الجهود التى تقوم بها المنظمة على المستويين العربى والدولى وبما يسهم فى تطوير القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

ولفت الى أهمية عقد مثل هذه المنتديات فى ظل ما تواجهه الدول فى هذه الفترة وخاصة العربية من تحديات فى قطاع العمل المتعلقة بتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة للشباب.

ومن جانبه، أكد المطيرى أهمية تعزيز آليات التعاون بين المنظمة وأطراف الإنتاج الثلاثة فى الأردن لا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والمثابرة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتجربة الأردنية فى مجال علاقات العمل والحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج.