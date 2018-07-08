الأردن: سيطرة الجيش السورى على الشريط الحدودى ينعكس إيجابا على البلدين

عمان (أ ش أ)

قال قائد المنطقة العسكرية الشمالية بالقوات المسلحة الأردنية العميد الركن خالد المساعيد، إن قرار فتح الحدود مع سوريا سياسى فإذا تم الاتفاق السياسى سيتبعها الترتيبات الأمنية.

وأكد المساعيد - فى تصريحات اليوم الأحد - أن القوات المسلحة الأردنية قادرة على ضبط الحدود 100% بفضل المهنية والاحترافية العسكرية، والمعدات العسكرية المتطورة فى أيدى القوات الأردنية.

واعتبر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، أن سيطرة الجيش السورى على معبر نصيب والشريط الحدودى مع الأردن ينعكس إيجابا على البلدين من النواحى الاقتصادية والأمنية.

وأوضح المساعيد - فى تصريحاته التى جاءت إثر عودة الهدوء وسيطرة الجيش السورى بالتعاون مع الشرطة الروسية على معبر نصيب، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردن - أنه بعد سيطرة قوات الدولة السورية على الشريط الحدودى مع الأردن ومعبر نصيب بات عليهم ضبط الحدود من جانبهم خصوصا وأن القوات المسلحة الأردنية قامت بهذه المهمة طيلة الصراع الدائر هناك.

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمنى مع الجيش السورى اعتبر أن القرار السياسى يسبق الأمنى.

وحول أهمية سيطرة قوات الدولة السورية على الأمن فى مناطقه، اعتبر العميد المساعيد وجود جيش الدولة السورية يضبط الأمور، خصوصا أن الفترة الماضية كانت القوات المسلحة الأردنية، هى القائمة على حماية الشريط الحدودى الذى كان مسيطرا عليه من قبل التنظيمات الإرهابية والسيطرة الحالية خطوة إيجابية وتخدم الأمن الوطنى الأردنى.

وأكد المساعيد أن هناك إصرارا وقرارا للدولة الأردنية بعدم إدخال أى نازحين جدد، موضحا أن هناك عودة للنازحين السوريين حيث عاد ما نسبته 90 % من المناطق الحدودية إلى بيوتهم، مضيفا أن الأعداد الباقية تقدر بالآلاف وعدم عودتهم لأسباب تخصهم مع نظامهم السورى، حيث يتم تقديم خدمات طبية ويتم إعادتهم فورا إلى مناطقهم.

وفيما يتعلق بمصير التنظيمات المنتشرة فى الجنوب السورى وغيره قال "كان هناك حالة من الفوضى لكن فى ظل انتشار النظام وعودة سيطرة الجيش السوري، ستقوم العناصر الإرهابية بالتسلل نحو الداخل السورى شمالا أو أى منطقة حدودية". وحسب المساعيد يقدر عددهم الحالى بنحو 2500 إلى 3000 عنصر إرهابى.

وحول المخاوف من تسلل بعضهم إلى الأردن، أكد أن القوات المسلحة الأردنية قادرة على ضبط الحدود مئة بالمئة بصورة كاملة من حيث المعدات الحديثة ومنظومة قيادة وسيطرة وكذلك قوة جوية سريعة الإجابة إلى جانب أجهزة رؤية ليلية متطورة، إضافة إلى الانتشار الواسع للقوات المسلحة على الشريط الحدودي، مؤكدا أن الحدود آمنة ولا خوف على الحدود، وأن حالات تسلل محدودة تمت من الجانب السورى تم ضبطها.

وحول توقعاته بافتتاح الحدود رسميا والتنسيق الأردنى السوري، قال المساعيد إن القرار سياسى فإذا تم الاتفاق السياسى سيتبعها الترتيبات الأمنية.

وكانت الحدود الأردنية -السورية، شهدت نزوح نحو 100 ألف نازح سورى موزعين فى منطقة جابر وتل شهاب ومعظم مناطق الشريط الحدودى حيث قام الأردن بالتعامل مع ملف النازحين إنسانيا بتقديم خدمات طبية لهم خلال الفترة الماضية وخدمات إغاثية من الشعب الأردنى وبعد الهدوء النسبى عاد أكثرهم لمدنهم وقراهم.

ووفقا للبيان، وتقدم الخدمات الطيبة الملكية للنازحين السوريين حسب المسؤول الطبى هناك، الذى بين أن الخيم الطبية قدمت العناية والرعاية لحوالى 1600 نازح وتم تحويل أكثر من 150 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وحول إصابات النازحين أوضحت المصادر الطبية أنها تراوحت بين جرحى وإصابات بشظايا كانت فى أول يوم القصف، لكن الأيام التالية كانت تتمثل بالجفاف والالتهابات المعوية. وحسب مصادر من المواقع الحدودية فإن العدد المتبقى من النازحين على الحدود لا يتجاوز 8 الآف.