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الأحد، 08 يوليه 2018 11:53 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 08 يوليه 2018 10:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها نجاح وزارة الداخلية إعادة طفل الشروق المختطف لأسرته، وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استيراد الأرز، وإعلان جدول الدورى العام للموسم الجديد، وانكسار الموجة الحارة بعد غد الثلاثاء.

 

الرئيس يوافق على استيراد الأرز ويوجه بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة على الأسعار

 

1

الداخلية تعيد طفل الشروق لأسرته بعد 5 أيام من اختطافه.. ضبط 7 متهمين وإعادة 100 ألف دولار فدية

 

2

وزير خارجية الصين: نتطلع لمشاركة السيسى فى منتدى الصين أفريقيا فى سبتمبر

 

3

البابا تواضروس الثانى يترأس القداس فى أكبر كنيسة بالقصر الرسولى بالفاتيكان: نعلم الأجيال الجديدة قبول الآخر

 

4

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 مطلع الأسبوع المقبل

 

5

النيابة توافق على التماس "الصحفيين" وتؤجل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء

 

6

المالية: مليار جنيه ضرائب ورسوم للسيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية

 

7

كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار

 

8

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

 

9

مواجهات قوية بقرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت.. القمة فى الجولة الأخيرة

10
 
 

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