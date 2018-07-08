استمرار حبس حلوانى وشقيقه لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى إمبابة

كتب ــ سليم على

جدد قاضى معارضات محكمة جنح قسم امبابة، حبس حلواني وشقيقه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق توك توك.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء زيارة المجنى عليه "سيد . ا . ع" البالغ من العمر 42 عاما، سائق توك توك، منزل شقيقه بشارع عويس فى إمبابة، وأثناء قيامه بركن التوك توك الخاص به أمام منزل شقيقته، اصطدم بالمتهم "حسن . ع . ال"، 32 سنة، حلوانى، فنشبت بينهما مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى، لولا تدخل الأهالى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم اشتد غضبه وقرر الاستنجاد بشقيقيه "عبد السلام . ع"، و"كرم . ع"، وعاد مرة أخرى للمجنى عليه واشتبك الثلاثة معه، وأخرج المتهم سلاحا أبيض من ملابسه، وطعنه ما أدى لإصابته فى أماكن متفرقه من جسده، ليسقط غارقا فى دمائه، وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد كمين تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض على المتهم الأول وشقيقه الثانى، بينما تمكن الثالث من الهرب، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.