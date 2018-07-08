إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 مطلع الأسبوع المقبل

كتبت سارة الباز

أيام قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2018؛ لتبدأ مرحلة جديدة من الحيرة والقلق بمتابعة نسب التنسيق وترشيحات الكليات؛ ليتحدد المصير النهائى لكل طالب وفقا لنسبته المئوية ومجموع درجاته الكلى.

الآن يجرى العمل على قدم وساق فى كنترولات الثانوية العامة للانتهاء من آخر مجموعة من كراسات الإجابة الخاصة بمادة الكيمياء للغات "تراجم" غد الإثنين، لتختتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى جميع الكنترولات على مستوى 11 كنترولا بمختلف المحافظات، بقطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسماعيلية، والتى تبشر مؤشراتها الأولية لارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى.

ومن المقرر بدأ أعمال المراجعة وتجميع المواد بعد غد الثلاثاء، والتى تستمر لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام حيث يتم الرصد والتجميع ومراجعة تقدير الدرجات بشكل دقيق للتأكد من حصول كل طالب على درجته التى يستحقها.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى المدارس خلال يوم الأحد أو الأثنين 15 و 16 يوليو الجارى.

أما أوائل الثانوية العامة 2018 فسيتم إعلان نتيجتهم فى جميع الشعب بعد الانتهاء تماما من التصحيح والمراجعة، خلال الأسبوع الجارى حيث يقوم كل كنترول بتجميع ومراجعة أسماء الأوائل تحت إشراف رئيس الكنترول الذي يختار أسماء الأوائل وفقا لمعايير معينة منها المجموع الكلى للطالب والحروف الأبجدية حال تساوى أكثر من طالبين فى الدرجات؛ ليتم تحديد 10 طلاب فى النهاية لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة "علمى علوم، وعلمى رياضيات، وأدبى" بالإضافة، إلى طالب واحد على مستوى امتحان الطلاب المكفوفين للثانوية العامة للشعبة الأدبية وطالبين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.







