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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الأحد، 08 يوليه 2018 09:24 ص
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية. 
 
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد نشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "أ. ف . م" 19 سنة طالب مصابا بجروح قطعية بالفخذ والعضد الأيمن، وشقيقه "محمد" 21 سنة طالب  مصابا بجرح قطعى بالصدر والساعد الأيسر، و"ع . م . ص "  56 سنة مدرس مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر.
 
وطرف ثان "ع . ع . ع" 48 سنة عامل مصابا بكسر بالقدم اليمنى وجرح بالوجه و" م . ع . ع"  18 سنة بدون عمل مصابا بكدمات بالجسم، و" م . ع . ع "  38 سنة عامل مصابا بجروح بالرأس والساعد الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزى جميعهم مقيمين دائرة المركز.
 
وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

 
 
 
 

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