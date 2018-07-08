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الأحد، 08 يوليه 2018 05:44 م
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إصابة 3 أشخاص خلال مهرجان لمصارعة الثيران بإسبانيا

الأحد، 08 يوليه 2018 05:41 م
إصابة 3 أشخاص خلال مهرجان لمصارعة الثيران بإسبانيا مصارعة ثيران - أرشيفية
مدريد (أ ش أ)
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أصيب 3 أشخاص على الأقل خلال مهرجان لمصارعة الثيران بمدينة "بامبلونا" عاصمة منطقة نافارا شمالى إسبانيا.

ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن مسئولين حكوميين بمنطقة نافارا قولهم "إن من بين المصابين الثلاثة كنديًا يبلغ من العمر 20 عاما أصيب بإصابات طفيفة، فيما يحمل المصابان الآخران الجنسية الإسبانية ويبلغان من العمر 38 عاما و40 عاما ولحقت بهما إصابات خطيرة".

وأفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر خوسيه ألدابا بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب بعد دقائق قليلة من بدء السباق فى مدينة بامبلونا الإسبانية أمس السبت.

 


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