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إرجاء زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى كينشاسا لأجل غير مسمى

الأحد، 08 يوليه 2018 10:30 ص
إرجاء زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى كينشاسا لأجل غير مسمى موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى
كينشاسا (أ ش أ)
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أعلن دبلوماسى بالاتحاد الاوروبى أن زيارة "موسى فقيه محمد" رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى و"أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة المقررة للكونغو الديمقراطية الأسبوع الجارى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وأن سبب الإرجاء يعود إلى أن الرئيس الكونغولى "جوزيف كابيلا" لن يتمكن من لقاء"محمد" و"جوتيريس" الثلاثاء المقبل.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أنه فى يناير الماضى وعلى هامش قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى عاصمة أثيوبيا "أديس أبابا"، تم رسميا تقديم مشروع زيارة مشترك للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة إلى كينشاسا.

وقال الدبلوماسى الذى طلب عدم الكشف عن هويته إنه منذ ذلك الحين، تم مراجعة التواريخ وترتيبها وثم تأجيلها حيث كانت الزيارة الأولى مقرر لها فى أبريل الماضى والثانية فى يونيو الماضى وأخيرا فى يوليو الجارى حيث كان من المتوقع أن تبدأ غدا (الاثنين) وتستمر حتى الأربعاء المقبل، كما عقد ثلاثة اجتماعات تحضيرية مؤخرا وتم حجز الفنادق والتحقق منها.

وأضاف الراديو أنه من المقرر أن يصل "محمد" و"جوتيريس" على نفس الرحلة مساء غد الاثنين، ليلتقيا بالرئيس الكونغولى بعد غد الثلاثاء، ولكن أوضحت السلطات الكونغولية أن الرئيس كابيلا لن يستطيع مقابلتهما.

 


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