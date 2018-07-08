أسعار النفط اليوم الأحد 8-7-2018 برنت يسجل 77.11 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

استقرت اسعار النفط اليوم الأحد 8-7-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت 77.11 دولار للبرميل، وسجل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 73.80 دولار للبرميل.

عدد الحفارات النفطية فى أمريكا يرتفع للمرة الأولى فى 3 أسابيع

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمسة حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى السادس من يوليو ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 863، وهى المرة الأولى فى ثلاثة أسابيع لكن معدل النمو تباطئ على مدار الشهر المنصرم مع تراجع أسعار الخام فى الفترة من أواخر مايو إلى أواخر يونيو.

وإجمالى عدد حفارات النفطية النشطة فى الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 763 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهر الماضى، إنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوى للنفط الأمريكى إلى مستوى قياسى عند 10.8 مليون برميل يوميا فى 2018، وإلى 11.8 مليون برميل يوميا فى 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا فى 2017.

كوريا الجنوبية تعلق تحميل النفط الإيرانى فى يوليو لأول مرة منذ 2012

من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن كوريا الجنوبية لن تحصل على أى نفط أو مكثفات إيرانية فى يوليو، لتكون بذلك قد علقت جميع الشحنات لأول مرة فى 6 سنوات وسط ضغط أمريكى لوقف جميع الواردات من النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر.

لكن مصدرا تجاريا مقره فى شمال آسيا على دراية بترتيبات شحن النفط الإيرانى قال إن زبائن يابانيين مستمرون فى الاستيراد حاليا، مع قيام عدد من المشترين بدراسة شراء النفط الإيرانى حتى تحميل سبتمبر.

يأتى تحرك كوريا الجنوبية، وهى من أكبر زبائن إيران الرئيسيين فى آسيا إلى جانب الصين واليابان، فى الوقت الذى تخوض فيه سول محادثات للحصول على استثناء من القيود الأمريكية على شراء النفط الإيرانى على نحو مماثل للإعفاء الذى حصلت عليه خلال جولة العقوبات السابقة.

وقال المصدر المطلع على ترتيبات الشحن الإيرانية "الحكومة الكورية الجنوبية مارست ضغوطا لوقف المشتريات"، مضيفا أن كوريا الجنوبية لن تحصل على أى نفط من إيران اعتبارا من تحميل يوليو.

وقال مصدران آخران إن كوريا الجنوبية ألغت تحميلات يوليو لشحنات النفط الخام والمكثفات من إيران وإن من غير المؤكد ما إذا كانت ستحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران.

ويعنى الإلغاء أن كوريا الجنوبية لن تستورد نفطا إيرانيا فى أغسطس ، بما يمثل أول شهر تنخفض فيه الواردات إلى الصفر منذ أغسطس 2012 حين علق مشترون من كوريا الجنوبية مشتريات نفط إيرانية قبل الحصول على استثناء لاستيراد كميات محدودة من الخام الإيرانى

انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى

كانت الولايات المتحدة قالت فى مايو إنها منسحبة من اتفاق دولى بشأن برنامج إيران النووى. وفى أواخر يونيو طالبت حلفاءها بوقف جميع واردات النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر وقالت إن من المستبعد منح استثناءات.

وخفضت شركات التكرير الكورية الجنوبية منذ ذلك الحين مشترياتها من النفط الإيرانى وتحولت إلى مصادر بديلة مثل الخام الأمريكى والأفريقى بسبب ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن التجارة مع إيران.

كان رئيس جمعية البترول اليابانية قال الشهر الماضى إن شركات التكرير اليابانية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل النفط الخام الإيرانى اعتبارا من الأول من أكتوبر إذا لم تحصل الحكومة على إعفاء آخر من العقوبات الأمريكية على إيران.