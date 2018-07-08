أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8 - 7 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 8-7-2018.

البورصة توقف التداول على 22 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مينا للاستثمار السياحى والعقارى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، جلوبال تليكوم القابضة، القاهرة للخدمات التعليمية، جلوبال تيلكوم القابضة، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، جنوب الوادى للأسمنت، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، آسيك للتعدين-اسكوم، العربية لاستصلاح الأراضى، العز للسيراميك والبورسلين، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، بالم هيلز للتعمير، بنك التعمير والإسكان، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 13.9 مليار جنيه

نهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 268 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 908 مليون جنيه عبر تنفيذ 28 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.86%، والعرب على 3.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.11%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 172.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 131.6 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 15839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 15793 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 784 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 121 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 11.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%

- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.60%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 3.07 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.33%

- القاهرة للاستثمارات والتنمية بسعر إغلاق 4.05 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.27%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 7.63 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 10.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.08%

- جنوب الوادى للأسمنت بسعر إغلاق 3.59 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 10.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%