أحمد زكى بدر: الشباب المتعلم القائد المثقف سيقود المستقبل

كتب محمود راغب

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الشباب هم مستقبل الأمة وهم عماد الأمة، ولكن الشباب المتعلم القائد المثقف هو من سيقود المستقبل، قائلا للشباب :"سيدنا على كان قدوة ومراحوش جابوه من على القهوة وقالوا نام مكان الرسول".

وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال أولى جلسات مؤتمر "معاً من أجل مصر" و الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، أن المشروعات القومية هى معظمها مشروعات تنموية محلية تخدم المحليات فى المقام الأول والوطن بأكمله.

وأشار أحمد زكى بدر أن هناك مجهود كبير يبذل على مستوى المحليات من برامج ومشروعات قومية مختلفة، والدولة تنفذ مشروعات غير مسبوقة بمحافظات الصعيد .