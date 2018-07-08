"آراب للاستثمار العقارى" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 831 ألف ورقة بقيمة قدرها 363.8 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 489 ألف ورقة، بقيمة قدرها 122.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى، بحجم تداول بلغ 314.7 ألف ورقة، وبقيمة 234.6 ألف جنيه.

وجاءت شركتا الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2 ألف ورقة بقيمة 4.6 ألف جنيه للأولى، 0.4 ألف ورقة مالية 2.8 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 2775.7 ألف ورقة مالية بقيمة 1976.5 ألف جنيه من خلال تنفيذ 377 عملية.