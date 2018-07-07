video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

BBC: ليبيا ربما تكون مفتاح حل أزمة المهاجرين فى أوروبا

السبت، 07 يوليه 2018 03:32 م
BBC: ليبيا ربما تكون مفتاح حل أزمة المهاجرين فى أوروبا مهاجرون أفارقة
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اهتم موقع "بى بى سى" الصادرة باللغة الإنجليزية بتسليط الضوء على أزمة الهجرة فى أوروبا، وكيف يمكن أن تكون ليبيا كلمة السر فى حل هذه المشكلة بالنسبة للأوربيين، وسرد كيف ناشد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى الناتو بعدم شن غارات جوية للإطاحة بنظامه قائلا "استمعوا لى الآن، أنتم فى الناتو، أنتم تقصفون الجدار الذى يقف حائلا أمام الهجرة الأفريقية إلى أوروبا وأمام إرهابي القاعدة، هذا الجدار هو ليبيا وأنتم تهدمونه". 
 
ورغم أن القذافي كان يحاول استغلال المخاوف الأوروبية من الهجرة على أمل التمسك بالسلطة ، إلا أنه لم ينجحـ بحسب بى بى سى، وقتلته الميليشيات المدعومة من الناتو في أكتوبر 2011 عقب انتفاضة شعبية ضد حكمه الذي استمر 42 عاماً، سادت الفوضى فى البلاد، مما شكل المزيد من التهديدات على القارة الأوروبية. 
 
وأوضحت بى بى سى أنه نتيجة لذلك ، فقدت أوروبا - وخاصة إيطاليا - شريكا رئيسيا في الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة من أفريقيا.
 
وقال طارق مجرسي ، وهو محلل ليبي يعمل في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية في المملكة المتحدة ، لـ "بي بي سي": "لم يكن هناك اهتمام كافٍ بليبيا بعد الإطاحة بالقذافي". وأضاف قائلا "هناك نقص في هياكل الحوكمة وهو ما استغلته مجموعات التهريب إلى أقصى حد".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 ليبيين فى هجوم إرهابى على حقل آبار المياه بموقع تازربو جنوب شرقى ليبيا

قوات الجيش الليبى تنجح فى تحرير المهندسين الأجانب المختطفين جنوبى غرب ليبيا

وزير الداخلية الإيطالى يدعو إلى رفع الحصار عن ليبيا

ليبيا

اخبار العالم

بى بى سى

ازمة الهجرة

افريقيا

المهاجرين الافارقة




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة