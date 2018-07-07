4 اتفاقيات تعاون بين رجال أعمال مصريين ومنظمات مغربية

فى زيارة لوفد مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال إلى المملكة المغربية، شهدت زيارات ميدانية إلى 6 مدن شملت الدار البيضاء وتطوان والرباط وفاس ومكناس وطنجة، ونجح الوفد المصرى فى إبرام عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك مع بعض أهم منظمات الأعمال فى المملكة.

كما شهدت الزيارة مباحثات ثنائية مباشرة، بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادى، وتعزيز فرص التبادل التجارى والتكامل المصرى المغربى فى الأسواق الأفريقية خاصة فى شرق وغرب أفريقيا.

وفى هذا الإطار قال محمد عادل حسنى رئيس الوفد المصرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الزيارة كانت إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال اللقاءات والزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال فى البلدين يعد إطاراً جديداً ونقطة انطلاق غير مسبوقة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف حسنى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك إرادة قوية لترجمة الروابط التاريخية العميقة بين البلدين الكبيرين إلى مشروعات تحقق مصالح مصر والمغرب، لافتا النظر إلى الدور المهم والمساندة الواضحة للخارجية المصرية ممثلة فى السفير المصرى بالرباط أشرف ابراهيم والدور البارز للتمثيل التجارى ممثلا فى المستشار أحمد عياد رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى.

وأشار حسنى إلى أهمية الجهود المبذولة من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التجارة والصناعة فى مصر من أجل الوصول بمستوى التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادى إلى ما يجب أن تكون عليه، نظراً لما يربط البلدين الكبيرين من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.

وضم وفد رجال الأعمال إلى جانب رئيس الجمعية المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الأعمال المصرى المغربى المشترك، وسميرة العشيرى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مؤسسة أبناء المغرب فى مصر للتنمية.

ونجح الوفد المصرى فى إبرام اتفاق تعاون مشترك مع نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء، والذى يضم نحو 350 من رجل الأعمال ومديرين التنفيذيين فى شركات القطاع الخاص المغربى بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة رجال الأعمال فى استكشاف آفاق جديدة للتكامل والتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين.

ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذى يبرمه نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء مع منظمة أعمال على المستوى العربى .

وجاء فى بنود الاتفاق أن تكون الجمعية والنادى نقطة انطلاق تجمع بين رجال الأعمال فى البلدين للتواجد القوى فى أسواق أخرى وبالأخص فى القارة السمراء.

كما شهدت زيارة وفد جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية، تنظيم لقاء موسع مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان برئاسة نورية الفاسى، وبحضور مجموعة كبيرة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المجالس البلدية والجامعات وأعضاء الغرف الصناعية والتجارية بجهة طنجة تطوان.

ووقع الجانب المصرى مع نظيره المغربى بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان، بهدف تبادل الزيارات واللقاءات وبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية الصناعية والخدمية.

وفى مدينة الرباط وقعت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية وشهد مراسم التوقيع سفير مصر بالمملكة المغربية أشرف إبراهيم وعزيز البدراوى رئيس المجموعة.

وعلى جانب آخر وبعد الزيارات الميدانية والاستكشافية لآفاق وفرص الاستثمار فى العديد من المدن المغربية واللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص بالمغرب اختتم الوفد المصرى بالمشاركة فى فاعليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لجهة فاس-مكناس، بحضور ومشاركة كبار المسئولين فى المملكة المغربية، والذى شهد توقيع الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال لاتفاقية تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس برئاسة بدر طاهرى.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشجيع التعاون الاقتصادى وتعزيز فرص الاستثمار المشترك وتبادل الزيارات وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين، فضلا عن المشاركة فى المعارض التى تقام سواء فى مصر أو المغرب.